Kósa: "most Szanyi elszólta magát"

Az ukrán törvény súlyosan sérti a nemzetiségi jogokat. Olyan országnak pedig nincs helye az európai nemzetek közösségében, amely így "fittyet hány" a józan ész diktálta megfontolásokra - mondta, emlékeztetve, hogy a jogszabály - ötödik osztálytól felfelé - megtiltaná a nem ukrán nemzetiségűeknek az anyanyelven tanulást.Ez az intézkedés hosszú távon destabilizálná Ukrajnát - jelentette ki, arra kérve az ukrán elnököt, ne írja alá a törvényt.Beszámolt arról is, hogy az Országgyűlés kitolta az önkormányzati településképi kézikönyvek elkészítésére vonatkozó határidőt az év végéig.Emellett elfogadták azt a jobbikos Btk.-módosítási javaslatot, amely egységesen 12 évre emeli a korrupciós bűncselekmények elévülési idejét. Kósa Lajos azt mondta, rendszerszintű korrupcióellenes előterjesztésről van szó, ezért támogatták.Jelezte ugyanakkor, hogy az elévülési idő megemelése minden korrupciós tényállásnál sértheti azt a Btk.-elvet, amely szerint az arányosságot az elévülésnél is figyelembe kell venni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendelkezés nem visszamenőleges hatályú.A leendő új tisztségével, a Modern városok programért felelős tárca nélküli miniszterséggel kapcsolatos költségeket firtató kérdésre a politikus azt mondta, a programon jelenleg különböző minisztériumokban különböző beosztású tisztviselők dolgoznak, most csoportosítani fogják őket, egységes irányítás alatt.Vagyis nem sok új embert kell felvenni, hanem a munkát kell átszervezni - magyarázta, jelezve, hogy ezért a költségvetést nem is kell módosítani.Megjegyezte, hogy természetesen keres majd új munkatársakat, de erre bőven elegendő a költségvetési tartalék, az átcsoportosítás.Orbán Viktor miniszterelnöknek a velencei Fidesz-KDNP-frakcióülésen elhangzott beszédéről a frakcióvezető kérdésre válaszolva azt mondta, a kormányfő-pártelnök arról beszélt, "akár most, akár 2030-ban" olyan magyar gazdasági teljesítményre, bérszínvonalra kell törekedni, hogy reális célkitűzés legyen az európai uniós átlag utolérése belátható időn belül, "ne adj' Isten, számos mutatóban megelőzhetjük akár még Ausztriát is".A "Soros-tervről" kezdeményezett nemzeti konzultációt érintő kérdésre Kósa Lajos közölte, az első elemzésekről, eredményekről minden bizonnyal még idén beszámolnak majd, a konzultáció költsége pedig az előzőével hasonló nagyságrendű lesz.Hangsúlyozta, azért fontos a konzultáció, mert a migrációért felelős uniós biztos a kvótaper után azonnal azt nyilatkozta, hogy itt az idő a felső korlát nélküli, állandó áttelepítési mechanizmus előkészítésére.Az Európai Bizottság "a Soros-tervet készíti elő" - értékelt a fideszes politikus.Arra a kérdésre, hogy Szanyi Tibor MSZP-s európai parlamenti (EP) képviselő úgy nyilatkozott, "megszabdalná" a határkerítést, a frakcióvezető úgy reagált, többször bebizonyosodott már, hogy az MSZP igazából fel akarja számolni a kerítést, "most Szanyi elszólta magát", de Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje is így nyilatkozott korábban.Az LMP és Ron Werber kampánytanácsadó kapcsolatát firtató kérdésre azt felelte, helyesebb "MLMP-t" emlegetni, mert kiderült, mégsem lehet más a politika. Ron Werber korábban is - még az MSZP oldalán - "a gyűlölet karmestere" volt, az LMP-s Szél Bernadett mostani felszólalása pedig "a legjobb Ron Werber-i hagyományokat követte" - tette hozzá, úgy értékelve: "az LMP, ha még van neki ilyen, elveszíti a hamvasságát".A két kampánystratégát, Ron Werbert és a nemrégiben elhunyt Arthur Finkelsteint összehasonlító kérdésre úgy reagált, kettejüket egy lapon emlegetni olyan, mint ha "összekeverném a Hír Tv-t a BBC-vel".