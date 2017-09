Kósa: nemzeti konzultáció lesz a "Soros-tervről"

Forrás: MTI / Sztárklikk

Kósa Lajos a Fidesz-KDNP velencei frakcióüléséről a TV2 Mokka című műsorának csütörtök reggel nyilatkozva azt mondta: az Európai Bizottság (EB) döntése a kötelező betelepítési kvótáról "szélesre tárta a kapukat a Soros-terv előtt", amely szerint le kell bontani a határzárat és a kerítést, évi egymillió migránst kell behozni Európába, mindegyiknek kilencmillió forintot kell adni, ennek fedezésére pedig kölcsönt kell felvenni.Hozzátette, a magyar ellenzék és az európai baloldal igyekszik megtéveszteni az embereket, most "azt hazudják, hogy nincs is Soros-terv", 2015-ben még azt mondták, hogy nincs "migrációs özön", a népszavazáskor pedig azt állították, nincs kvóta, hanem önkéntes felvétel van.Kósa Lajos szólt arról is, hogy a frakcióvezetői pozícióban várhatóan október elején váltja őt Gulyás Gergely.A politikus szerint van kellő tapasztalata a Modern városok programért felelős tárca nélküli miniszteri poszthoz, mert 16 évig vezette Debrecent, sokáig volt a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, és jelenleg is tiszteletbeli elnöke.