Kósa sürgeti a kormányt

Forrás: MTI-Sztárklikk

A nagyobbik kormánypárt leköszönő frakcióvezetője, aki október 2-ával tárca nélküli miniszter lesz, kiemelte, nagyon fontos lenne, hogy még a téli parlamenti szünet előtt a nemzeti konzultáció alapján legyen információ arról, hogy a választópolgárok mit gondolnak a "Soros-tervről".A kormánypárti politikus kijelentette, a vasárnapi német választásokon teljesen világosan kiderült, hogy a választópolgárok rendkívüli mértékben elégedetlenek a migráció kezelésével.Nem fordult még elő a második világháború óta, hogy a semmiből így kerüljön be harmadik helyen párt, mint az Alternative für Deutschland, a Bundestagba. Ennek egyetlen üzenete van, ki a migránsokkal és megvédeni a határokat!A fideszes politikus ugyanakkor gratulációját fejezte ki Angela Merkel (CDU) régi-új német kancellárnak, és sok sikert kívánt munkájához.Szerinte nehezebb helyzetben lesz, mint korábban, mert a lehetséges koalíciós felállások több problémát is rejtenek, miközben Magyarországnak és Európának is rendkívül fontos lenne egy stabil és kiszámítható Németország. Biztos benne, hogy a németek levonják a konzekvenciát azzal összefüggésben, hogy a migrációt másként kell kezelni.Belátják, hogy a hangsúlyt máshová kell tenni, hogy a "Soros-terv" ártalmas, hogy nem kell behozni évente Európába 1 millió migránst, nem kell 4,5 millió forintot adni az ellátásukra, nem szabad lebontani a határzárat, nem kell a kötelező szétosztási rendszer, valamint hogy létre kell hozni Líbiában és Szíriában hot spotokat, s oda kell vinni a segítséget, ahonnan ezek az emberek jönnek.Kitért arra is: hétfőn az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, hogy a szeptember 26-án lejáró kvótadöntést ezután is végre kell hajtani. Kósa Lajos értékelése szerint a "Soros-terv" végrehajtása annyira fontos a bizottság számára, hogy sokadjára fittyet hánynak az Európai Bíróság ítéletére.