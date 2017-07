Kósa szerint a saját biztonsága érdekében teperték le a nőt Tusványoson

Ilyenkor a provokátort a biztonsága érdekében kell kimenteni az ellenséges közegből.

Kósa szerint egy sportmérkőzéseken is provokációnak minősül, ha valaki az egyik csapat mezében jelenik meg a másik csapat szurkolótáborában.A Fidesz frakcióvezetője provokációnak nevezte, hogy Orbán Viktor előadása alatt egy nő sípolni kezdett a hallgatóságban, és köszönetet mondott azért, hogy a rendezők a sípolót "kimentették a tömegből". Úgy vélte, a provokáció veszélyes, mert erőszakot szülhet. "A provokációt és az erőszakot is elítéljük" - jelentette ki.Hozzátette: "a teljesen véletlenül ott tartózkodó újságírók dokumentálták, hogy mi következett be, úgyhogy ezt mindenki saját szemével láthatja".Azoknak, akik tegnap nem látták a felvételt, megmutatjuk, erről a jelenetről beszélt a Fidesz frakcióvezetője: