Kósa szerint ezért kell a Fideszre szavazni 2018-ban

Forrás: MTI / Sztárklikk

A Fidesz frakcióvezetője tusnádfürdői sajtótájékoztatón foglalta össze Orbán Viktor miniszterelnöknek a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében tartott szombati előadásának a lényegét.Kifejtette a beszéd Európa és Magyarország legégetőbb problémájával, a migrációval foglalkozott.Hangsúlyozta, a kormányfő világossá tette, hogy "a következő választás tétje, hogy megvédjük-e az országot, az országot védő kerítést vagy olyan politikai erők győznek, akik elbontják a kerítést, és beengedik a migránsokat annak a politikának megfelelően, amit Brüsszel képvisel".Kijelentette, az ellenzék egyetlen erejére sem lehet számítani az ország védelmében. Úgy vélte: "a korábban nemzeti pártként feltűnő Jobbik is beállt a Soros-táborba", és minden fontos ügyben a magyar kormány és a Fidesz-KDNP ellen lép fel.Kósa Lajos szerint Magyarország 2010 óta fantasztikus teljesítményre volt képes, és a fejlődés folytatására csak a Fidesz-KDNP-koalíció képes. Úgy vélte, a folytatás a feltétele annak is, hogy a határon túli magyarokon is tudjanak segíteni.Azt tartotta az előadás legemlékezetesebb mondatának, hogy "1990-ben azt gondoltuk: nekünk van szükségünk Európára, most azt látjuk, hogy Európának van szüksége ránk" - idézte fel a frakcióvezető.Kósa Lajos provokációnak nevezte, hogy Orbán Viktor előadása alatt egy nő sípolni kezdett a hallgatóságban, és köszönetet mondott azért, hogy a rendezők a sípolót "kimentették a tömegből".Úgy vélte, a provokáció veszélyes, mert erőszakot szülhet. "A provokációt és az erőszakot is elítéljük" - jelentette ki.Hozzátette, sportmérkőzéseken is provokációnak minősül, ha valaki az egyik csapat mezében jelenik meg a másik csapat szurkolótáborában.Ilyenkor a provokátort a biztonsága érdekében kell kimenteni az ellenséges közegből. Hozzátette, "a teljesen véletlenül ott tartózkodó újságírók dokumentálták, hogy mi következett be, úgyhogy ezt mindenki saját szemével láthatja".A frakcióvezető arról is beszélt, hogy a választások jelenleg érvényes szabályozása nem változik. Kijelentette, az utolsó teljes parlamenti ülésszak idején, amely ősszel kezdődik, a választási eljárási törvényt, és a választást érintő szavazójogi törvényt biztosan nem fogják már módosítani.