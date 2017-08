Kossuth Lajos leszármazottja a Muzsika TV-n énekel

- A vezetéknevem miatt már egész fiatalon is érdekelt, hogy kik a felmenőim, ezért a szüleimmel utánanézettünk egy családfakutatóval, aki megállapította, hogy apai ágon hatodik generációs leszármazottja vagyok Kossuth Lajos unokatestvérének. Kevesen tudják, hogy szülővárosomhoz, Pápához is van kötődése, hisz a szabadságharc idején a Bakonyban bújtatták el a fiait. Sok egyéb érdekességet is sikerült felderítenünk híres elődömről, azonban legnagyobb bánatomra tárgyi emlékre nem sikerült bukkannunk. Az iskolában a tanáraim és a diáktársaim is tudták, hogy Kossuth Lajos leszármazottja vagyok, de nem a nevem, hanem az énektudásom miatt voltam a középpontban

Forrás: Sztár Limonádé

Gergő a Sztár Limonádé nyári számának adott interjút, és a beszélgetés során természetesen rákérdeztek a nevére is, hisz nem akármilyen felmenői vannak a fiatal énekesnek.- mondta Kossuth Gergő a Sztár Limonádénak adott interjújában.