Kovács Béla visszatámad

Forrás: Alfahír

Valóban tervben volt, hogy Mongóliába utazik, az ottani egyik politikai párt ugyanis meghívta kongresszusára, ám egy hirtelen jött családi tragédia miatt minden programját, így a keddi irategyeztetést is le kellett mondania.A váratlan magánéleti esemény nem csak az EP-képviselő mongol, de az utána tervezett kazahsztáni és japán diplomáciai útját is meghiúsította."Tehát abszolút hazugság, amit a Magyar Idők és a Blikk állít" - közölte az Alfahírrel Kovács Béla, aki azt is elárulta: még a novemberben várható vádemelés előtt - 2014-ig visszamenően - sajtóperek sorozatát fogja indítani azok ellen az orgánumok ellen, akik lejárató célzattal közöltek róla valótlan állításokat (a Blikk mostani cikke esetében még a büntetőfeljelentést is kilátásba helyezte).A képviselő a vizsgálattal kapcsolatban hangsúlyozta: szerinte rendkívül tisztességes, törvényes az eljárás és folyamatos kapcsolatban van az eljáró ügyésszel. Eddig bármit, amit ő, vagy jogi képviselője indítványozott, annak a 90 százaléka meg is valósult és mindenbe betekinthettek, amibe csak szerettek volna.Az egyetlen dolog, amit nem sikerült elérniük, hogy az ügyészség kérjen egy olyan hivatalos iratot az Európai Parlamenttől, amely válaszol arra az egyszerű kérdésre: volt-e egyáltalán lehetősége egy európai parlamenti képviselőnek, vagy konkrétan magának Kovács Bélának hozzáférnie olyan titkosított anyagokhoz, amelyek másik fél számára történő továbbítása kémkedésnek minősül?Erre az indítványra eddig az ügyészség részéről semmiféle válasz nem érkezett, ám Kovács elmondta: ő már ígéretet kapott arra Antonio Tajani, az Európai Parlament elnökének titkárságától, hogy megkapja a kérdést tisztázó igazolást.Kovács szerint egyébként az Európai Parlament továbbra is értetlenül áll az egész ügy előtt.A képviselő elmondta: a 19-ei iratismertetés során ügyvédjét semmi olyannal nem szembesítették, ami alátámasztaná a vele kapcsolatban hangoztatott vádakat.