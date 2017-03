Kovács Patríciát is fogdosták a busók

Forrás: blikk.hu

- Velem is az történt, amiről a napokban több beszámolót lehetett olvasni. A tömegben, a zajban maszkok mögé rejtőző férfiak átléptek olyan határokat, amelyeket nem lett volna szabad. Kislányok testének, kimondom, mellének, fenekének fogdosása nem magyarázható semmilyen hagyománnyal. Nem is igaz, hogy ez része lenne, ez egy hazug magyarázkodás, amivel a védhetetlent próbálják védeni - kezdte a Blikknek a színésznő, aki máig tűélesen emlékszik arra a napra, amikor a szörnyűség történt, holott már több mint húsz éve mindennek.- Művészeti iskolába jártam, egy rajztábor keretében néztük meg a busójárást. Élménygyűjtés volt az eredeti cél, de nálam ez nem úgy sikerült, ahogy a tanáraim gondolták. Tizenkét éves voltam, arra az érzésre emlékszem, hogy kiszolgáltatott vagyok, és ami történik velem, azt ne. Elmondani sem mertem senkinek, az ember az ilyet próbálja törölni a memóriából. De ma is előjön felnőtt nőként a szorongás, ha visszagondolok rá.