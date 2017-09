Kövér László javaslata a V4-eknek egy gyorsreagálású csoport

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az Országgyűlés elnöke a V4-ek európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak hétfői sárospataki tanácskozásán tartott nyitóbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós döntéseknek elvileg parlamenti legitimációjuk is van, a választópolgároknak gyakran és joggal van hiányérzetük. Nem elfogadható ugyanis (...), hogy amikor egy uniós tervezet esetében például tizenegy ország parlamentjei jelzik az aggályaikat, akkor azt "az Európai Bizottság egyszerűen lesöpri az asztalról" - közölte a házelnök.Véleménye szerint egy kinevezett testületet ellenőriznie kell egy "népképviseleti legitim parlamentnek", ha pedig ezt az Európai Parlament nem teszi meg, akkor erre a nemzeti parlamenteknek kell megtalálniuk a módot.Kövér László a július elsején kezdődött egyéves soros magyar V4-elnökségről szólva közölte: mottója a "V4 összeköt", ez utal a négy országot ezer szállal összekötő politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatokra.A magyar V4-elnökség alatt olyan kulcsfontosságú témák teszik szükségessé a visegrádi országok közötti folyamatos koordinációt és a közös álláspontok képviseletét, mint az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból vagy az EU jövőjéről szóló vita folytatása, valamint az EU 2020 utáni többéves költségvetési keretéről, a kohéziós politikáról és a közös agrárpolitikáról szóló tárgyalások - mondta a házelnök.Hozzáfűzte: a négy ország kiemelt célja a térség energetikai és közlekedési összeköttetéseinek javítása, valamint a V4-ek alkalmazkodása a digitális kor követelményeihez.A házelnök fontosnak nevezte a hatékony regionális együttműködés folytatását, illetve a visegrádi csoport szándékát, hogy partnereivel az úgynevezett V4+ keretben is találkozzon, horvát, szlovén, bolgár, román vagy éppen osztrák és német résztvevőket hívjon meg kormányzati szintű rendezvényeire.A magyar V4-elnökség szorgalmazza továbbá azt is, hogy erősítsék a visegrádi csoport stabilizáló szerepét Európán kívül - mondta Kövér László.