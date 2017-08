Kövér László nem akar szoptató nőket az Országgyűlésben

Újabb leleplezés: Soros György irányítja a budapesti amerikai nagykövetséget is!

Elhanyagolható anyagi vonzattal járna, ha az Országgyűlés, a magyarság legfőbb népképviseleti szerve jó példával járna elöl, és a látogatók, dolgozók számára kialakítana egy szoptatásra, pelenkázásra alkalmas helyiséget az Országházban.



Mindez csupán elnöki döntés kérdése, ugyanakkor az erre irányuló, nyilvános ellenzéki felvetésekre és a Sneider Tamás országgyűlési alelnök által Kövér Lászlónak személyesen címzett levelekre még csak nem is reagált a házelnök.



Mindez azt bizonyítja, hogy Kövér László tudatosan semmibe veszi a protokollt, és nem tartja szükségesnek az Országházba látogató vagy ott dolgozó kisgyermekesek számára ezt a lehetőséget megadni, holott az anyaság tisztelete mindezt megkövetelné

Forrás: MTI-OS

Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából minden édesanyának köszönetet mond a Jobbik, aki figyelmet fordít arra, hogy gyermekeit anyatejjel tudja táplálni, hiszen azzal sokkal többet tesznek értük, mint egy egyszerű etetés. Ahogy a párt közleménye fogalmaz, a szoptatás több mint táplálás, és ezt minden édesanya tudja, érzi.Szerintük az egészségügyi és lelki tényezők miatt is lenne kiemelten fontos, hogy a szoptatást segítő termékek is végre a társadalombiztosítás által támogatott körbe tartozzanak, ahogyan bizonyos esetekben a tápszerek már most ide sorolhatók, vagy legalább a világrekord áfateher köréből ki kellene emelni az anyatejes táplálást segítő termékeket.- zárul a párt közleménye.