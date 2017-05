Kövér László: sorsdöntő lesz a 2018-as választás

Az Origo a Momentum mögött is Soros Györgyöt látja

A Momentum Mozgalom a Tumblrön megosztott egy képet, amin látszik, hogy az Origo egyik munkatársa hétfőn arról érdeklődik, milyen kapcsolat van Soros György és a Momentum között. A párt válasz helyett megkérte az Origo munkatársát, ne a sajtó, hanem a propaganda számára fenntartott címre írjon.

Ahogy a magyarnarancs.hu megírta, ilyen felvezetés után nem volt meglepő, hogy kedd délelőtt jött is a cikk az Origón, amelynek már a címe is jelzi, hogy csak a szokásos lejáratással van dolgunk, s a kifutás nem is lehet más: természetesen a Momentum mögött is Soros György áll.Mindezzel az a gond - állapítja meg a magyarnarancs.hu...