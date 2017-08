Kozma atya: a lombikeljárások helyett a szegények támogatásával kellene foglalkozni

Forrás: Magyar Nemzet

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke ugyanakkor ezt olyan kérdésnek tartja, amelyet csak egyedileg, "az ember legbelsőbb fórumán" lehet megítélni, ráadásul orvosszakmai szempontok is felmerülnek.- Az általános egyházi tanítás szerint aggályos lehet a beültetéshez szükséges női és hímivarsejtek előteremtése is. Az viszont kifejezetten szakmai kérdés, hogy valóban vannak-e áldozatai a beültetésnek - mondta a Magyar Nemzetnek . Úgy vélekedett, léteznek általános törvények, amelyek ha bizonyos szituációkban megjelennek az ember életében, akkor egyedi értelmezést igényelnek. Úgy véli, ezekben az esetekben mindenki saját lelkiismerete szerint dönt, és még hívők között is előfordul, hogy valaki felmenti magát a törvény alól.- Százszázalékosan bűntelen ember nem létezik, kicsiben-nagyban megalkuszunk - hangsúlyozta Kozma Imre, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a legtöbb mélyen hívő pár elfogadja "a gyermektelenség keresztjét". Pál apostolt idézve arra is rámutatott, hogy végül "lelkiismeretünk alapján ítéltetünk meg". Kozma atya szerint a lombikeljárásokkal kapcsolatos erkölcsi aggályok helyett az élettel kellene foglalkozni, így például azzal, hogy segítsük a szegényeket és a hátrányos helyzetűeket.