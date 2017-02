Közmunkás művészek alkotásaiból nyitottak kiállítást

Elgondolkodtató, hogy alkotóink legnagyobb része vagy közmunkás volt vagy jelenleg is az. Ott van például az "aranykezű" Viczián Zoltán, aki többféle fából készített egy különleges bútort, ennek aztán párja sincsen! Most ő a falu közmunkás asztalosa. Korábban Szendrei Anita is közfoglalkoztatottként dolgozott, ő az a hölgy, aki falfestményeivel lett ismert községszerte. Kolláth Orsi pedig egy fantasztikus technikával használt újságpapírokból készít használati tárgyakat. Talán mondani se kell: ő is közmunkás volt...

Forrás: szoljon.hu