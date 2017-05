"Krisztina" Nagy Feróék titkos jelentgetője

Forrás: nepszava.hu - sztarklikk.hu

"Krisztina" az ETA, Sex-e-pil, Spenót, A. E. Bizottság, Vágtázó Halottkémek, Art Deco, Budapest Service, Csiga-Biga, Sikátor, CSÉB 80, Auróra, Hús, Beatrice, URH, Kontroll Csoport, Európa Kiadó, Balkán (Fu)Tourist, Sziámi, 2. Műsor, Csokonai Vitéz Műhely, Embersport, Hóvihar, Kézi-Chopin, Millenniumi Földalatti Vasútvonal és Block nevű együttesekről is jelentett, de a hazánkban fellépő külföldi együttesek koncertjeiről is küldött jelentéseket.A kikerült dokumentumok alapján megindult a találgatás, ki lehetett "Krisztina", de a Blikk által megkérdezett zenészek nem tudták megmondani. Végül a VHK basszusgitárosa, Soós "Szónusz" Lajos kikérte a levéltárból a rá vonatkozó anyagokat, és ebből kiderült, hogy egy Pleva Eszter nevű nő jelentett a zenekarokról: ő nem volt zenész. A dokumentumok tanúsága szerint 1983-ban szervezték be, jelenleg vélhetően Olaszországban él.