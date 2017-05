Kubatov Gábor szerint a foci közösségépítő, amit a kommunista diktatúra elnyomott

Forrás: MTI

A kijelentéssel egyetértve Deutsch Tamás, az MTK elnöke úgy fogalmazott, hogy az emberek szabad elhatározásukból választják a focit, és ha ez valakinek nem tetszik, akkor "operálja át az agyukat".Kubatov Gábor a sportot közösségépítésnek nevezte, amit a kommunista diktatúra elnyomott."Az FTC a legnépszerűbb sportbrand, ezért mindig a kritikák kereszttüzében áll majd. A Fradi 1,7 millió követővel és komoly médiajelenléttel rendelkezik szerte az országban" - közölte a fideszes politikus.Úgy vélekedett, hogy a sportklubok az oktatás részét képezik. Egy szülő naponta átlagosan csupán néhány percet foglalkozik a gyermekével, aki az egyesületben ezzel szemben hetente hat-nyolc órát is eltölt. Szerinte egy jó edző megváltoztathatja a fiatalok életét, és a sportban az a legszebb, hogy nem a bőrszín vagy a vallás számít, hanem a pályán nyújtott teljesítmény."A gyermekek a csapatban megtanulnak alkalmazkodni, ráadásul egészséges környezetbe kerülnek, nem híznak el. Az FTC-ben drogszűrést is alkalmaznak, így összességében jobb emberekké válnak a fiatal sportolók" - vélekedett Kubatov Gábor, aki szerint nagy ellenfeleik a számítógépek, mivel a fiúk hetven százaléka játékfüggő.Arra a kérdésre, hogy az anyagi biztonság vagy a minél több siker a fontosabb, a Fradi és az MTK elnöke is az előbbit választotta. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, csábító "tücsöknek" lenni, de ő inkább "hangya". Azt mondta, hazudna, ha azt állítaná, hogy nem érdekli a siker, azonban elengedhetetlen az anyagi stabilitás.Megjegyezte, hogy a Fradi mindkét utat kipróbálta. Volt, amikor nagyon sikeres volt, a következő évben ugyanakkor tönkrement. Az ilyesmi biztosan rosszat tesz a magyar sportnak - hangoztatta.Deutsch Tamás szintén "hangyaként" jellemezte az MTK mentalitását. Úgy fogalmazott, Magyarországon a sportszervezeteknek alapvetően két típusa különíthető el: működhetnek társasági vagy nonprofit formában. Hozzátette, hogy a két struktúra ég és föld a logikáját és a jogi szabályozását tekintve.Leszögezte, az MTK-ban a labdarúgósport vállalkozás formájában működik, és a tulajdonosok nem szociális hálózatot tartanak fenn. Az egyesületnél pedig szintén megkérdőjelezhetetlen a gazdasági egyensúly: a kiadások egyetlen forinttal sem haladhatják meg a bevételeket. Értékelése szerint a működéshez összességében professzionális menedzserek magas színvonalú szakmai munkája szükséges.