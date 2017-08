Kulcsár Attila pár hét múlva szabadulhat

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Öt hete vonult börtönbe Kulcsár Attila, a 2003-ban kipattant brókerbotrány főszereplője, akit végül 2017 nyarán ítéltek el jogerősen öt év börtönre, most pedig már szabadulhat is.A kormánypárti Magyar Idők szerint ugyanis a jövő héten Kulcsár ki is jöhet a börtönből, mert a majd másfél évtizedig húzódó eljárás során annyi időt töltött előzetes letartóztatásban, házi őrizetben és lakhelyelhagyási tilalom alatt, hogy börtönbüntetéséből mindössze másfél hónapot kell letöltenie - az elmúlt 14 évből egyébként összesen nyolcat töltött kényszerintézkedés hatálya alatt.Kulcsár Attila a brókerügy elsőrendű vádlottja volt. A brókerügy egy, még a múlt század végén indult bűncselekménysorozat, melynek során Kulcsár 1998-2003 között rendkívül magas hozamokat ígérve jogosulatlanul forgatta ügyfelei, köztük állami vállalatok és önkormányzatok pénzét.A piramisjáték-szerű rendszer beomlott, a sikkasztással okozott kárt az ügyészség 8,3 milliárd forintra becsülte. Kulcsár ellen három év nyomozás után, 2006-ban indult per, ám az ebben hozott ítéletet másodfokon megalapozatlansága miatt megsemmisítették, és új eljárást rendeltek el.A megismételt eljárásban 2015 decemberében született első fokon ítélet, ezt enyhítette márciusban jogerősen a táblabíróság.