Kunhalmi Ágnes nyílt levele Orbánnak

Tisztelettel,

Kunhalmi Ágnes

Ön 2015 decemberében pontosan fogalmazott: Horthy Miklós elnyomókkal működött együtt és kollaborált Magyarország elnyomóival. Horthy semmit nem tett azért, hogy megakadályozza a szégyenteljes magyarországi zsidótörvényeket, 1940-es, Teleki Pálnak írt levelében pedig azt írja, hogy világ életében antiszemita volt, aki zsidókkal soha nem érintkezett.A volt kormányzónak óriási a felelőssége a zsidók deportálásában, hiszen kormányzóként olvasta az Auschwitzról szóló jelentéseket és tudhatta, hogy a deportálás a zsidó származású magyar állampolgárok megölését, sőt, szisztematikus kiirtását jelenti.Ha 2015 óta nem változott az ön véleménye a kérdésben, akkor gondolom ma is úgy látja, hogy Magyarországon ilyen politikus szobrának helye nincs. Perkátán 2017. május 20-án mégis az ön pártjának egyöntetű támogatásával, az ön pártja által jelölt polgármester és képviselők avatnak Horthy-szobrot. Mindezt nem egyedül, hanem a Jobbik és az Új Magyar Gárda emberivel közösen. Ebből a gesztusból mindenki pontosan láthatja, hogy a Jobbik és a Fidesz között valójában nincs nagy különbség, a két párt világlátása nagyon is egybeesik.Megalapozottan tölt el minden embert aggodalommal az idegengyűlölet erősödése Magyarországon. A mindennapokban bárki láthatja, ahogy a megbélyegzés, a kirekesztés, az egyre nyíltabb erőszakos felszólítások terjednek.Az erőszak ilyen lopakodásának és kormányzati jóváhagyásának, helyenként gerjesztésének az antiszemitizmus újraéledése és az antiszemita politikusok iránti nosztalgia mindig szomorú kísérő tünete.A fentiek szellemében arra kérem önt, hogy nyilvánítson véleményt a Horthy-szoborral kapcsolatban.Ismertesse nyilvánosan párttársaival, hogy az ön miniszterelnökként hogyan viszonyul az elnyomókkal kollaboráló, illetve az elnyomásban tevékeny részt vállaló politikusoknak állított szobrokhoz. Érdemes lehet arra is emlékeztetnie párttársait, hogy a 2010 előtti alkotmány és a jelenleg hatályos Alaptörvény szerint is minden embert egyenlő jogok illetnek meg, függetlenül származásától vagy vallásától.