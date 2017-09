Kúria: a rendőrség jogellenesen sértette a gyülekezési jogot

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

A döntésről a Magyar Helsinki Bizottság számolt be.2015. február 27-én Takács Borbála és Takács Flóra, a MostMi csoport aktivistái tüntetni szerettek volna Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője idején a Várkert Bazár előtt. Bejelentési kötelezettségüknek eleget téve, február 20-án a rendőrséghez fordultak.A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a másnapi egyeztetésen közölte velük, hogy a demonstrációjukat nem lehet megtartani, mert az I. kerületi önkormányzat a területet használatba adta az évértékelőt szervező Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek.A rendőrség kérte az ellentüntetés szervezőit, hogy erre tekintettel módosítsák a bejelentésüket, amire ők nem voltak hajlandók.A rendőrség úgy foglalt állást, hogy a gyülekezés nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, mert a két rendezvény egyszerre nem tartható meg.A végzésében a rendőrség azt a jogorvoslati tájékoztatást adta, hogy a döntéssel szemben nem a gyülekezési jogról szóló gyors bírósági jogorvoslattal lehet élni, hanem azzal, amellyel akár évekig is eltarthat az eljárás.A Magyar Helsinki Bizottság álláspontja szerint mind a jogorvoslati jogról szóló tájékoztatás, mind maga a tiltás törvénysértő volt, és Alaptörvény-ellenesen korlátozta a tiltakozni kívánók gyülekezési jogát, ezért a szervezők képviseletében bírósághoz fordult az ügyben.A Fővárosi és Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egyetértett jogi megítélésünkkel, és március 2-án hatályon kívül helyezte a rendőrség döntését.A szervezők személyhez fűződő jogsértés és kártérítés miatt indítottak pert a rendőrség ellen. Ez a per jogerősen az aktivisták sikerével zárult. Az elmaradt tüntetés szervezőinek 100-100 ezer forintos sérelemdíjat is megállapítottak - közölte a Magyar Helsinki Bizottság.