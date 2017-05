Lackfi János aktualizálta a Himnuszt

A SZÉTHÚZÁS HIMNUSZAIsten, áldd meg a magyartBelső széthúzással,Nem kell ágyú, puska, kard,Végez enmagával.Összetart, mint folyós pép,Megtölti a bendőt,A múlt megvolt, most meg éppElbaltáz jövendőt!Nem nézi, hogy honfitárs,Hátbadöfi menten,Ellenségnek, nem vitás,Van hely a cementben.Három pártot alapít,Pedig nincs, csak ketten,Okosban leboltol ittBármit, csak hadd menjen.Egyik szerint áruló,Ki nem kormánypárti,Itthon minden ragyogó,Megnézheti bárki!Másik szerint gyáva szenny,Ki nem ellenzéki,Ez mindig lop, az sosem,Vesszen, ki nem érti.Mind, ki emerre szavaz,Csupa agysebészek,Aki más jelöltre, azFélkegyelmű féreg.Az egyik ezen rugóz:Fuj, ti mocskos nácik,A másik bőszen zsidóz,Élvezi is, látszik.Egyik szidja Trianont,Gázkamrát tagadja,A másik meg nekiront:Te büdös parasztja!Itt egy kicsi komcsizás,Ott kis bőgatyázás,Ami régi, mind csodás,Ami régi, csámpás!Itt: a magyar mind gyökér,Faluszéli prosztó,Szerencse, hogy erre élNéhány fő-észosztó!Amott: vesszen jövevény,Csak a magyar éljen,A tiszta vér szép igény,Elleszünk majd négyen.Vár állott, most köpködés,Marakodás, dúlás,Pár jelszót bedobnak ésRajta, kötélhúzás!Gondolkodni bonyolultEgynél több nézetből.Vagy a jövő vagy a múlt!Vagy euró vagy pengő!Isten áldd meg a magyart,Ki-ki túr magának,Örökké semmi se tart,Csak a magyar bánat.A belharc nem hagy alább,A múltunk már eldőlt,Ne baltázzuk legalábbEl még a jövendőt!