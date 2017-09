Lázár: a kvótarendszer megbukott

Forrás: MTI

A miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy az előírt 98 255-ből 29 144 migránst fogadtak be az EU-ban. Ez azt jelzi, hogy a közös migrációs intézményrendszer bukásra van ítélve - tette hozzá.Lázár János szerint ez válasz az EB újabb, 50 ezer embert érintő, önkéntes alapú elosztási mechanizmusára is. Érthetetlen, hogy miért erőltetik ezt - vélekedett.A miniszter kiállt amellett, hogy a határok megvédése nemzetállami hatáskör, amit komolyan kell venni, minden állam köteles a schengeni kötelezettségeit teljesíteni.Megerősítette: a kormány a következő időszakban nem fog részt venni közös migrációs politikában és "természetesen senkit nem fog betelepíteni Magyarországra".Az október elején induló nemzeti konzultációról szólva azt mondta: az döntően a Soros György által ismertetett momentumokra vonatkozik. A kérdőív elkészült és hozzáférhető, november elejéig minden magyar háztartásba el fog jutni.A Soros-tervben szerepel évente egymillió bevándorló befogadása az EU-ba, a határvédelmi rendszerek lebontása, az illegális bevándorlók anyagi támogatása az első két évben 9 millió forinttal, az, hogy enyhébb elbírálás alá esnének az általuk elkövetett jogellenes cselekmények, egy közös uniós ügynökség létrehozása, továbbá a nemzetállamok helyett egy más társadalmi struktúra megvalósítása - sorolta a tárcavezető.Lázár János kitért arra is: megkérdezte volna az embereket arról is, mit gondolnak, miért ér többet egy gazdag amerikainak a szava az EU-ban, mint egy európai választónak vagy EP-képviselőnek. Ezt egyebek mellett azzal magyarázta, Soros György elképzelései az uniós politikai részeivé váltak, számos EU-s dokumentumba átemelték őket.Arra a felvetésre, hogy Soros György több elképzelésén is módosított, azt felelte: az üzletember sok helyen, sok alkalommal foglalta össze a vonatkozó terveit, a tartópillérekben pedig semmilyen módosítás nem következett be.