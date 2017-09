Lázár belejött, Nógrád megye nevét is meg akarja változtatni

Forrás: MTI

A vita során Gúr Nándor, az MSZP vezérszónoka arról beszélt: a kezdeményezést érti, nem mondja, hogy nincs helye, de szerinte arról is beszélni kell, hogy a kormány kiüresítette a megyei önkormányzatok működési mechanizmusát, jogosítványait, gittegyletté "varázsolta őket".A megyei önkormányzatoknak nincs kézzel fogható hatáskörük, mondandójuk, valós, kézzel fogható problémák nem kapnak helyet az életükben; a fejlesztés kapcsán van bizonyos feladatuk, de ezek is részlegesek, formálisak, s lényegében csupán tájékoztatókat hallgatnak meg a közgyűlésekben - mondta.Hegedűs Lorántné, a Jobbik vezérszónoka közölte, az expozéban elhangzottakkal teljesen egyetértenek, azt ugyanakkor sajnálják, hogy a gesztusértékű módosítással nem élnek más megyék.Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár azt mondta: alulról jövő kezdeményezésről van szó, amit a miniszter felkarolt. A helyi közösségektől indult a javaslat, és a megyei közgyűlésben majdnem egyhangúlag fogadták el.Nógrád még nem döntött erről a kérdésről, vizsgálják (esetükben az új név Nógrád-Hont megye lenne, azonban az ötlet egyelőre nem került a megyei közgyűlés elé), Pest megye pedig a rá vonatkozó kérést nem támogatta - jegyezte meg.Szimbolikus, hogy a változás 2020. június 4-én lép hatályba - mondta az államtitkár, hozzátéve: ez a dátum a legnagyobb traumája Magyarországnak. Ugyanakkor ezt a napot a nemzeti összetartozás napjává is nyilvánították.Az általános vitát az elnöklő Lezsák Sándor lezárta.