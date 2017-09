Lázár felajánlotta, hogy felesége távozik az alapítványtól

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az érintett alapítvány alapítója azt mondta, Hadházy Ákos kérdéseire válaszoltak, azt is felajánlották neki, hogy személyesen győződjön meg munkájukról, de ő vissza sem jelzett nekik.Hadházy Ákos, az LMP társelnöke sajtótájékoztatóján azt mondta, a Miniszterelnökséget vezető Lázár János felesége Farkas Flórián miniszterelnöki biztoshoz hasonlóan egy olyan szervezet vezetőjeként "herdálja" az európai uniós pénzeket, amely elesett, kiszolgáltatott emberek segítésére kapott támogatást.A politikus elmondta, Lázár János felesége kuratóriumi tagja a koraszülött gyerekek családjával foglalkozó Korábban Érkeztem Alapítványnak, amely 1,2 milliárd forint uniós támogatást kapott egy próbaprogram létrehozására.Hangsúlyozta, a projekt költségvetéséből szakértői díjakra, kutatásokra és marketingkiadásokra 507 millió forintot, a büdzsé 42 százalékát, eszközbeszerzésre 124 millió forintot, az alapítvány fenntartására 489 millió forintot, képzésre és mentorok fizetésére pedig 140 millió forintot szánnak.Az Emmi sajtóközleményében úgy reagált, Hadházy Ákos újra féligazságokon, csúsztatásokon alapuló információkkal próbálja félrevezetni a közvéleményt, az általa elmondottak hemzsegnek a hazugságoktól, az igaztalan kijelentésektől.A minisztérium nagyon helytelennek és visszataszítónak nevezte, hogy Hadházy Ákos politikai érdekből a koraszülött babák ügyén "szórakozik".Az LMP társelnöke a nyugdíjasok és a romák után most a koraszülött gyerekek szülei ellen hangolja a társadalmat - írta az Emmi.Rádi Kata, a Korábban Érkeztem Alapítvány alapítója elmondta, Hadházy Ákos levélben kereste meg az alapítványt, ők a politikus minden kérdésére válaszoltak, elküldték neki a megvalósíthatósági tanulmányt és a költségvetésüket is.Az alapítvány által még júliusban megírt levelére Hadházy Ákos nem jelzett vissza, pedig azt is felajánlották neki, hogy bármikor állnak rendelkezésére, akár írásban, akár találkozó keretében, hogy személyesen is meggyőződhessen, miért is küzdenek a Dél-Alföldön a pilot program keretében - mondta Rádi Kata.A minisztérium tájékoztatása szerint a 2,4 milliárd forint keretösszegű felhívás nyertes szervezetei elsősorban a koraszülött gyerek életének első, legfontosabb szakaszában nyújtanak segítséget a fejlesztésekkel.Általuk nemcsak a hiányzó szakmai módszertan születik meg, hanem olyan mentorok képzését vállalják fel, akik maguk is érintettek, így hitelesen tudnak segítséget nyújtani - tudatta a tárca.A fejlesztések segítségével olyan mentorhálózat jön létre, amely nemcsak segítő, hanem szakmai együttműködéseket is eredményez, ezzel csökkennek a koraszülötteket és családjaikat érintő hátrányok és javulnak a gyermekek esélyei a teljes és boldog életre - közölték.Az Emmi nyilvánvaló hazugságnak nevezte, hogy a projekt költségvetésének csak 7 százalékát fordítja a célcsoport javára, és 41 százalékából az alapítvány fenntartási költségeit fedezi.Ezzel szemben az az igazság, hogy a projekt több mint 90 százalékát a szakmai megvalósításra fordítja a kedvezményezett - közölte a tárca."Hadházy Ákos vagy nem érti a projektek költségvetését vagy szándékosan hazudik" - írta az Emmi, hangsúlyozva, a mentorok hiánypótló képzésére nem 1,1 milliárdot, hanem ennek az összegnek csak néhány százalékát fordítják.Az Emmi hangsúlyozta, Magyarország kormánya védi és segíti a családokat, azokat a családokat pedig kiemelten, ahol problémák adódnak, és nem engedi, hogy nehéz helyzetüket bárki kicsinyes, egyéni politikai haszonszerzésre felhasználja."Ron Werber gyűlöletre épülő módszereit jól ismerjük, aki most az LMP-n keresztül akar ártani Magyarországnak.Korábbi tevékenységével az országnak súlyos sebeket okozott, a Fidesz-KDNP kormánynak nem kis erőfeszítésébe és munkájába került, hogy a balliberálisok által okozott károkat felszámolja és újra egy erős Magyarországot építsen.Az LMP politikusai újra árkokat ásnak, a magyar közösségeket fordítják szembe egymással. Céljaik eléréséhez pedig rendszeresen a hátrányos helyzetben élőket, a bajban lévőket használják fel" - fogalmazott az Emmi.Rádi Kata azt is elmondta, Lázár János pedagógus felesége nagyjából két éve tagja anyaként az alapítvány kuratóriumának.A koraszülött gyerekek közül sokaknál iskolás korban tanulási nehézségek jönnek elő, és vannak sajátos nevelési igényűek is.Ezért is fontos, hogy a gyermeknevelésben résztvevő bölcsődei, óvodai és iskolai pedagógusok megfelelő felkészítést kapjanak - fejtette ki.Az üggyel összefüggésben Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, releváns kérdésnek tartja, hogy vet-e fel összeférhetetlenséget felesége szerepvállalása, de szerinte ennyi erővel Hódmezővásárhelyen senki nem nyerhetne pályázaton, mert ő ott lakik.A miniszter felajánlotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálatát és azt, hogy felesége távozik az alapítványtól.