Lázár János: elhanyagolható mértékű a korrupció Magyarországon

Forrás: hirtv.hu

"Az európai uniós források felhasználását a magyarok továbbra is a korrupció melegágyának tekintik, s bizony joggal teszik ezt" - a kancelláriaminisztert kérdezték éves meghallgatásán a képviselők az európai ügyek bizottságában. A jobbikos Bana Tibor számonkérte, hogy a kormány miért puhította fel azt a szabályozást, amely tiltotta volna, hogy menet közben dráguljanak az uniós beruházások."Az uniós források felhasználásával összefüggésben arról kell beszélnünk, hogy a korrupció nemhogy jelen van, hanem az elmúlt évek során erősödött. Hiszen szép az, hogy megfogalmazták a gazdaságfejlesztésre vonatkozó 60 százalékos célkitűzést, de ha a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy egy szűk körhöz jut, akkor nem az ország gazdaságának előbbre jutását fogja szolgálni, hanem azoknak az emberekét, akik be vannak csatornázva önökhöz. Tehát azt gondolom, hogy a mai meghallgatásra éppenséggel Mészáros Lőrincet is meg lehetett volna hívni" - mondta Bana Tibor.A kancelláriaminiszter szerint nem számottevő a korrupció Magyarországon. Lázár János egy felmérésére hivatkozva válaszolt a testület jobbikos alelnökének felvetésére. A tárcavezető szerint az uniós pénzből megvalósult közbeszerzéseket a szocialisták idején nyerték legnagyobb arányban a Fidesz-barátnak nevezett nagyvállalkozók."Amit ön állít, hogy közpénzek, uniós pénzek egy bizonyos csoporthoz kerülnek, azt az egyébként nem Fidesz által finanszírozott, hanem mások által finanszírozott Korrupciókutató Központ nem tudta dokumentálni. Hozzáteszem, hogy ugyanennek a csoportnak a közbeszerzésekben való részesedése 2009-ben volt a legnagyobb, akkor 4 százalékot értek el az összes magyar közbeszerzésből. Azóta folyamatosan csökkent a közbeszerzésből való részesedésük. Tehát akkor csak felvetem, hogy milyen korrupcióról beszélünk, vagy miről beszélünk tulajdonképpen" - reagált Lázár János.Lázár János éves meghallgatásán azt is elmondta, hogy a héten V4-csúcsot tartanak, amiért a térségbe silányabb minőségű élelmiszereket szállítanak a multik, valamint beszámolt a napirenden lévő uniós kötelezettségszegési eljárásokról is, amelyek például a rezsicsökkentést és a termőföldek privatizálását érintik.