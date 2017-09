Lázár úr, hova mehetek a pénzemért?

Szerző: Havasi Gyopár

Mámorosan, könnyeimet törölgetve a boldogságtól, meghatódva átjár a nemzeti pátosz, hát végre eljött a mi időnk, mégiscsak van ebben a kormányban egy ember, aki elismeri az elvégzett munka értékét!Már csak azt szeretném megtudni, hol kell jelentkezni a többletmunkánkért járó többletfizetésért?Mert ugye nem azt akarta ezzel mondani, hogy csak a tanácsadó munkáját kell értékelni, a többi ember meg le van sajnálva ?Hisz én is rendelkezek olyan szaktudással és fölkészültséggel, amelyről nem tudnak, és nem is akarnak lemondani, ezért elvárják, hogy dolgozzak negyedannyi bérért, mint amennyi a munkám piaci értéke lenne.Az emberi élet megmentéséért dolgozók olyan munkát végeznek, amely megítélésem és meggyőződésem szerint sokkal többet ér, mint egy tanácsadó munkája, sőt nélkülözhetetlen minden szempontból.Én egyáltalán nem örülök annak hogy ilyen " lúzer szinten " értékelik a munkánkat. Sok olyan kollégám van, aki fillérekért, csúcsminőségű munkát végez. Önök mindig azt mondják, hogy nincs rá pénz megfizetni. Ez alapján óhatatlanul felmerült bennem a kérdés, most akkor lehet hogy az Ön szavaival élve, Önök mégiscsak "kommunisták"?Kár hogy a betegágy mellett dolgozók bármennyi embert élesztenek újra, és bármilyen jól végzik a munkájukat, nem érdemelnek annyit, hogy minőségi emberi életet élhessenek, egy munkahelyen, egy fizetésért dolgozva.Válaszában nem is reménykedve üdvözli az ápolónő.