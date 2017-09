Lebukott az ügyészség! A Fidesz-kormánynak kedvező kettős mércét használ a Czeglédy-ügyben

" A kérdésének második felére engedje meg, hogy mellőzzem a válaszadást, a főügyész kompetenciája annak eldöntése, hogy a konkrét ügyben ad-e ki, és ha igen milyen tartalommal sajtóközleményt. "

Szerző: Wirth

Mivel forrásunk biztosra állította az értesülés valódiságát, így gyorsan átolvastuk a Magyar Távirati Iroda híreit, hogy megtudjuk, mi is történt pontosan. Teljes joggal feltételeztük, hogy az MTI hírei között találunk erre vonatkozó információkat, hiszen eddig minden esetben -amikor előzetes letartóztatásba helyeztek valakit -, az ügyészség közleményben tájékoztatta a nyilvánosságot a történtekről.Ez alkalommal azonban hiába fésültük át tüzetesen többször is az említett híreket, egy árva mondatot sem találtunk az ügyről. Ezt követően levelet írtunk az ügyészségnek, hogy kiderítsük, valóban megszüntették-e egy személy előzetes letartóztatását, és ha már klaviatúrát ragadtunk, bátorkodtuk megkérdezni, ha az értesüléseink helytállóak, vajon miért nem adott ki erről közleményt az ügyészség.A válasz rövidesen megérkezett:Amellett, hogy az ügyészség megerősítette egy személy előzetes letartóztatásának megszüntetését, meglepetést is tartalmazott a válasz, ami így hangzik:Ezek szerint a főügyész döntött arról, hogy az előzetes letartóztatásokról minden esetben tájékoztatni kell a közvéleményt, és arról is ő döntött, hogy egy előzetes letartóztatás megszüntetésének indítványázásáról hallgatnak, arról nem adnak ki közleményt...