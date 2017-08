Lecserélik a forintérméket

Forrás: Napi.hu

A lépés a pénzérméket is érinti, azaz a forgalomban lévő érméket a jegybank fokozatosan cseréli a Magyarország feliratúakra. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza a napokban találkozott az új - 2017-ben gyártott és kibocsátott - százas érmékkel.Megkerestük a jegybankot, hogy melyik érméből hány darab került forgalomban az új "Magyarország" felirattal. Az MNB közölte, hogy július 31-i állapot szerint "Magyarország" felirattal ellátott 100 forintosokból 3,2 millió darab van forgalomban. A válaszból kiderült, hogy az 5 forintosokból van a legtöbb, ezekből már 142 millió darabon szerepel a Magyarország felirat.Az érmecsere 2012-ben kezdődött egy, a Magyar Közlönyben akkor megjelent rendelet szerint. A jegybank akkor azt mondta, hogy az ország hivatalos nevének megváltoztatása a már forgalomban lévő érméket nem érinti, azokat a jegybank nem vonja be, a Magyar Köztársaság feliratú érmék továbbra is törvényes fizetőeszközök maradnak.A lépés miatt tehát nem vonták és nem vonják be a régi felirattal ellátott érméket, pusztán az újonnan kibocsátottakon szerepel az új felirat. Akkor az MNB 5 millió forintra becsülte az érmefelirat cseréjével járó kiadásokat, amit a tervezésre és a szerszámgyártásra fordítottak.A készpénzforgalomban egyébként 5 forintosból van a legtöbb, idén március végén több mint 550 millió darab volt belőlük, ám ez érték alapján csak 4,4 százalékos arányt jelent. A 200 forintosokból 130 millió darabot tartott nyilván a jegybank, ez érték alapján 41 százalékos részesedést jelent.A százasokból 171 millió darab van forgalomban, ez érték alapján 27 százalék feletti aránynak felel meg. Az összes 100 forintos érmén belül az új, Magyarország feliratúak aránya pedig egyelőre csak 1,8 százalékos.