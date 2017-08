Legyőzhetetlen a kecskeméti Rambo

Forrás: police.hu

- Hivatalosan belga juhász, némi németjuhász-beütéssel, nagyapai vérkeveredéssel, de a belga juhászoknál ez belefér - elemzi a Zsaru Magazinnak kutyája pedigréjét Polyák Zsolt törzszászlós, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi-technikai osztályának technikusa. - Saját nevelés, kölyökkora óta együtt vagyunk, már akkor láttuk, remek a kiskutya orra.Rambót, mint mindegyik keresőmunkára kiképzett kutyát, kölyökként, játékkal tanítják be arra, hogy a szagminta rögzüljön benne. A munkában a már képzett, vizsgával is rendelkező állat nem drogot vagy emberi maradványt, robbantószert, szagnyomot keres, hanem a "játékát". Pontosabban a játék során belerögzült szagnyomot, szagmintát.- Vannak mindenféle alapot nélkülöző pletykák vagy városi legendák, hogy a rendőrség drogkereső kutyái kábítószerfüggők, azért kutatják fel az anyagot. Hogy jutalomként kapnak a megtalált drogból, de ez még viccnek is rossz. A kiképzés idején - a rajtaütések során lefoglalt, szigorúan ellenőrzött, zárt helyen tárolt, napi rendszerességgel leltározott mennyiségű - drog mellett tároljuk a játékot, ami így képes átvenni a kábítószer illatanyagát.Ez rögzül emlékként az agyában, ezt a szagot keresi. Pont ezért kell jutalmazni a játékkal minden sikeres bevetés után, hogy ez a reflex megmaradjon, még jobban beágyazódjon.A drogkereső kutyák több kábítószerfajta illatanyagát is képesek megjegyezni, megkülönböztetni, itt a klasszikus drogalapanyagokról van szó: marihuána, amfetaminszármazékok, heroin, kokain. Az új keverések, a szintetikus drogok, az új pszichoaktív szernek minősülő vegyületek nem csupán a nyomozóknak, de a kutyáknak is feladják a leckét.