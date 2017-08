Lehetnek külföldön akták a rendszerváltás-kori besúgókról

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

Minden olyan iratnak, amit az állambiztonság keletkeztetett, a levéltárban a helye, ezek köziratok, ott válik lehetővé, hogy közkinccsé válhassanak - húzta alá Kutrucz Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgató-helyettese."Ha jogellenesen van valakinél - mert lehet jogosan is, ha például megkapta a régi ítéletét -, tehát ha jogellenesen birtokol valaki, akkor az köteles fél éven belül hozzánk behozni az iratokat.Július 5-én lépett hatályba a törvény, attól számítva fél év áll rendelkezésnek. Aki eddig behozza az iratot, az mentesül a hátrányos jogkövetkezmények alól, amelyek egyébként érhetnék akkor, ha megtalálják nála."A rendszerváltáshoz közeli időszak besúgó-tevékenységének teljes feltárására vonatkozó kérdésre Kutrucz Katalin rámutatott, hogy nagyon sok iratot semmisítettek meg, amely pont ezt az időszakot érintette.Arra pedig, hogy elképzelhető-e, hogy külföldön megtalálhatók még ezek az iratok, a főigazgató-helyettes azt mondta:"bizonyos iratok biztosan megvannak, de hogy az összes apró-cseprő ügy aktája meglegyen, azt egyszerűen viccesnek tartom. Abszolút értelmetlen lenne, még a rendszer belső logikája szerint is értelmetlen."A hivatásos állambiztonsági alkalmazottak nevét természetesen ebből az időszakból is nyilvánosságra hozták - tette hozzá Kutrucz Katalin.