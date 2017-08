1. Különbséget kell tenni menekült és bevándorló között. A magyar kormány tudatosan összekeveri a kettőt.



2. A magyar kormány világnézete és erkölcse hasonló az iszlamista terroristákéhoz: gyűlöletkeltő, kirekesztő.



3. A letelepedési kötvény több bevándorlót hozott hazánkba, mint amennyi menekült befogadását az EU kéri.



4. A civil szervezetek nem Soros bérencei, hanem a holland adófizetők pénzét költik. Ez nem belügye Magyarországnak.



5. Nincs sajtószabadság: megszűnt minden független újság, miközben az adófizetőktől elvett pénzzel kitömött lakájsajtó színvonala nulla.



6. Hollandia és az EU nem pénzelheti tovább az állami korrupciót Magyarországon. Haladéktalanul fel kell lépni ez ellen.

Bokros Lajos

Forrás: Facebook

Ilyen eddig csak a mesében volt. Ezzel a tökéletesen értelmetlen, sőt hazánknak iszonyú kárt okozó lépéssel leleplezte magát a magyar kormány. Most már mindenki tudja, hogy műveletlen fajankók gyülekezetéről van szó, akik folyamatosan lopnak és hazudnak.Maradjunk most csak a hazugságoknál.Mit mondott a művelt és halk szavú holland nagykövet? Egyebek között az alábbiakat:Mit kell ezen megsértődni? Mit lehet mindezen megsértődni? A holland nagykövet minden szava közismert tényeket állít. A diplomatának mindenben teljesen igaza van.A nyugati világ jobbára már most sem érti, hogyan lehet az, hogy egy végletekig bornírt, minden szempontból műveletlen, tompaságát tombolva kiordító, bunkóságát bömbölve képviselő korrupt bűnszövetkezet hogyan kaparinthatta meg a magyar állam vezetését.Egyszer majd unokám is megkérdezi. Nem lesz könnyű neki elmagyarázni.