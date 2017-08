Lelkes pártkatonák, fideszes összefonódások

Az üzlethelyiségnek, amit Zachár Attila üzemeltet érdekes története van

Forrás: index.hu- sztarklikk.hu

Hősünkről az Index mai vezércikkében azt írja: a kerület fideszes elnökével, Rónaszékiné Keresztes Mónikával látványosan jó kapcsolatot ápol. Olyannyira, hogy Zachár: a politikus szinte minden posztját megosztja saját Facebook oldalán is, sőt Tusványoson is több közös fotó készült róluk, az egyik tanúsága szerint egymás mellett ülve hallgatták a nagymestert, Orbán Viktort.Zachár cége által bérelt, uniós pénzből felújított VII. kerületi ingatlanban pedig migránsokról hallgathatnak rémisztő előadásokat az érdeklődők, illetve működtetnek egy Rónaszékinét reklámozó kerületi lapot is. De micsoda meglepetés: a Rónaszékinét reklámozó lapot kiadó cégnek éppen Zachár Attila az ügyvezetője, és éppen oda van bejegyezve, ahová Zachár többi öt cége is.Az iparművészetileg védett bútorzatú üzlethelyiség hasznosítására kiírt pályázatot 2006 novemberében nyerte meg az Atlantisz Könyvkiadó. A tervek szerint nemzetközi könyvcentrumot hoztak volna létre bolttal, információs központtal, kiállításokkal.Ezután tárgyalásba kezdtek az önkormányzattal a részletekről, de a Rogán vezette Belváros vezetése váratlanul azt állította, mivel nem adott le időben valamilyen cégkivonatot a kiadó, ezt a bérbevételi szándéktól való elállásnak tekintik. Hiába nyilatkozta a kiadó, hogy ők nagyon is szeretnék bérelni, majd megvenni az ingatlant. Az önkormányzat végül 2007 szeptemberében, pár nap alatt lezavarva egy Jogingatlan Kft. nevű cégnek adta a bérleti lehetőséget határozatlan időre.És mit csinált ez a Kft. néhány héttel később? Egy évre továbbadta a helyiséget a Fidesznek, hogy ott a párt kampányközpontot rendezhessen be.A Jogingatlan Kft. két évvel később nevet váltott, és a mai napig Zatex Kft. néven működik. A cég székhelye 2016 óta pedig meglepő módon Zachár Attila egyik olyan telephelye, ahova több vállalkozása is be van jegyezve.Egy kis érdekesség a végére: Zachár Attila tulajdonosa, és vezetője volt korábban a legendás Invázió Üzletláncnak is, amelyet még Klapka György is szívesen reklámozott. 2014-ben pedig olyan együttműködés volt az Invázió és a Zsigmond Király Főiskola között, hogy aki az Invázió üzletében fizetett be - az egyébként 50 év felett ingyenes - tanfolyamra, az 5 ezer forintos vásárlási utalványt kapott. A tantárgy címe Divattörténet I. volt.Ugye milyen megható történet?