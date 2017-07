Lemondott a Fehér Ház szóvivője

Forrás: MTI / Sztárklikk

Scaramucci pénteken reggel el is fogadta Donald Trump felkérését. Mike Dubke kommunikációs igazgatót váltja majd, aki májusban nyújtotta be lemondását.A tisztséget azóta átmenetileg Spicer töltötte be.A kockázatialap-kezelő pénzügyi szakember kinevezését nemcsak Spicer fogadta ellenérzéssel, hanem - például a Politico című lap információi szerint - Reince Priebus, a Fehér Ház kabinetfőnöke is ellenzi.Ugyanakkor a Fehér Ház nevük elhallgatását kérő más tisztségviselői kifejezett örömmel fogadták a kinevezés hírét, mert - mint a CNN hírtelevízió hivatkozott rájuk - a szakember a kongresszus egyes demokrata párti törvényhozói körében is bizalmat élvez.Anthony Scaramucci a Republikánus Párt egyik nagy adományozója és Donald Trump személyes barátja. Az elnök csütörtökön este és pénteken reggel is tárgyalt vele, majd - miután Scaramucci elfogadta a felkérést - pénteken reggel még megpróbálta maradásra bírni Sean Spicert.Az új kommunikációs igazgató az Oroszországgal összefüggő botrányokban mindig erőteljesen megvédte a sajtóban Donald Trumpot, és az ő érdemének tulajdonítják azt is, hogy június végén a CNN hírtelevíziónak vissza kellett vonnia az egyik riportját, amely az elnök és Oroszország vélt kapcsolatairól szólt.