Lenne igény Orbán szájon vágására

"Vitatkozott aztán fűvel-fával, összecsapott az európai intézményekkel, a végére elült a por, és minden úgy maradt, ahogy a magyar miniszterelnök akarta. Most is ugyanez zajlik Soros-ügyben!"

"Már mielőtt megszavazták az új, a Soros egyetemét ellehetetlenítő törvényt, Orbán és csicskái harsogni kezdtek, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Azt is persze, amit most hoztak, ők hozták, azért, hogy megvalósítsák mocskos politikai céljaikat. Aztán kikérik maguknak, hogy ők egyetemet akarnának bezárni. Nem, ők csak jogi eszközökkel akarják kicsinálni politikai ellenfelüket!



Aztán ha nagy a nemzetközi balhé, mint most is, Orbán kimegy Brüsszelbe, ott gyáván azt hazudja, hogy minden kritikát elfogad, mindent kijavít, majd hazajön és itthon azt hazudja, hogy kint nem vállalt semmi változtatást. Egyébként is, őt az egész világ félreérti. Szegény! Már megint!



Majd elül a por, és minden úgy lesz, ahogy ő eredetileg akarta. Sajnos igaz, hogy Európa gyenge. Annyira, hogy Orbánt képtelen rendesen szájon vágni, pedig itthon is lenne rá igény!"

Forrás: Bors

Pallagi szerint Orbán már 2010-ben is úgy kezdte, hogy azonnali alkotmányírási kényszer van Magyarországon, pedig sem sürgős, sem ráérős alkotmányozási kényszer nem volt. Kicsit sem! Csak ő nem akarta azt a nagyon is demokratikus alkotmányt, ami akkor érvényben volt, így szülték meg a hatályos Tákolmányt - fogalmaz a szerző.Pallagi szerint Orbán utálja, és ki akarja szekálni Magyarországról Soros Györgyöt, de még inkább azt a liberális világlátást és politikát, amit Soros képvisel, ezért nekimegy annak budapesti egyetemének. Kijelenti, hogy szabályozni kell a külföldi egyetemek helyzetét, pedig azon a helyzeten nem volt semmi szabályoznivaló. A régi szabályok senkinek nem ártottak, mindenki jól elvolt a másikkal.