Leszállítottak a villamosról egy édesanyát, mert a vele utazó sérült gyermeke túl hangos volt

Forrás: Délmagyarország / hvg.hu

Közös megegyezéssel felbontották a munkaviszonyát a Szegedi Közlekedési Társaságnál annak a villamosvezetőnek, aki nemrég leszállított járművéről egy sérült gyermekkel utazó édesanyát - írja a Délmagyarország nyomán a hvg.hu Az édesanya július elsején írta meg egy Facebook-csoportban, mi is történt velük. Elmondása szerint nem akart sajtóhírt az ügyből, de a közösségi médiának köszönhetően nagy felháborodás lett belőle.Egyik nap kora délután utazott fiával a szegedi 3F-es villamoson, ahol a vezető felszólította, hogy hallgattassa el a gyerekét, vagy ha nem, akkor a következő megállónál szálljanak le. A nő mondta neki, hogy a gyerek értelmileg súlyosan sérült, és nem érti meg, hogy csöndben kell maradnia. Erre azt a választ kapta, hogy akkor nem kell tömegközlekedni. A nő végül leszállt, és gyalogolni kezdett a fiával. Volt egyébként érvényes bérlete, a gyereknek pedig hatósági igazolványa.A sofőr nem árulta el a nevét, így az édesanya a közösségi oldalon az utasokat kereste, hogy segítségükkel panaszt tudjon tenni.Bár az édesanya nem akarta bevonni a nyilvánosságot az ügy rendezésébe, végül az egyik helyi rádió reggeli műsorában kért tőle bocsánatot az SZKT vezetője. Az adás idején a stúdióban volt a nő is, de ő végül nem ült mikrofon elé.A napokban derült ki, hogy a villamosvezető már nem dolgozik az SZKT-nál. Ezt a lapnak Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója megerősítette. Azt mondta: kivizsgálták az esetet, a sofőr több utas kérésének tett eleget, amikor felszólította az édesanyát arra, hogy hallgattassa el a gyereket, vagy szálljanak le, de ez nem volt mentség erre a viselkedésre.A járművezetőnek minden ilyen esetben mérlegelnie kell. Akár rábízhatja a konfliktust az utasokra, vagy kérhet segítséget a diszpécsertől is. Amit a munkatársuk választott megoldásként, az nem volt elfogadható. Ráadásul nem ez volt az első konfliktusa utassal, ez már csak az utolsó csepp volt a pohárban - tette hozzá.Kereste a lap az édesanyát is, aki nem kívánta kommentálni a fejleményeket.