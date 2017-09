Leváltotta a közszolgálati televízió vezetőségét a román parlament

Forrás: MTI / Sztárklikk

A parlament elutasította a köztelevízió tavalyi évi eredményeiről szóló jelentését, ami maga után vonja az igazgatótanács és az elnök-vezérigazgató leváltását is. A vezetőség menesztése mellett 203 képviselő voksolt, 74-en ellenezték. Az ellenzék fő erejét képező Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a többi ellenzéki párt sem támogatta a vezetőségcserét.A szociálliberális kormánykoalíció azzal indokolta a döntést, hogy a köztelevízió jelentésében szereplő számok nem kielégítőek olyan körülmények között, hogy az állam nagy erőfeszítéseket tesz a televízió adósságainak törlesztése és az intézmény pénzügyi helyzetének rendezése érdekében. Radu Preda, a szenátus kulturális bizottságának elnöke szerint olyan vezetőségre van szükség, amely minőségi műsorok készítését szavatolja, és a köztelevízió visszanyeri egykori tekintélyét a nézők körében.A TVR-t ideiglenesen Irina Radu vezette, aki azzal érvelt, hogy nehéz helyzetben vette át két évvel ezelőtt a mély pénzügyi válságban levő intézményt, és ahhoz képest jól teljesített tavaly. A köztelevíziónak 150 millió euró adóssága volt, amit a jelenlegi kormány átvállalt az állami költségvetés terhére.A parlament továbbra is csak ideiglenes elnök-vezérigazgató kinevezését javasolta Doina Gradea személyében, aki a szakbizottsági szavazáson megkapta a törvényhozók támogatását, és várhatóan a parlament egésze is megszavazza kinevezését.Gradeát a Szociáldemokrata Párt (PSD) javasolta. Korábban a legnézettebb román kereskedelmi televíziónál, a Pro TV-nél is dolgozott. Elmondta, a közszolgálati televízió egyes adásainak nézettsége a nullához közelít, ezeket le fogja cserélni.A törvényhozói testület ugyancsak szerdán kinevezte a közszolgálati rádió igazgatótanácsát, miután április végén a parlament leváltotta a régit. Az elmúlt hónapokban ideiglenes testület vezette a rádiót. A román média szerint a PSD által javasolt Georgica Severin volt szenátor fogja vezetni a közrádiót, aki az elmúlt hónapokban is betöltötte ideiglenesen az intézmény elnök-vezérigazgatói tisztségét. A közrádió anyagi helyzete évek óta stabil.