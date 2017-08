Lincshangulat egy fideszes képviselő miatt

Forrás: nepszava.hu

Manninger azt írta a Facebook-on, hogy "több sajtóorgánumban megjelent a hír, miszerint Keszthely környékére migránsokat költöztet a Migration Aid nevű, Soros Györgyhöz köthető szervezet. A hír érthető módon riadalmat keltett a helyiekben, ezért azonnal a hatóságok tájékoztatását kértem."Manninger azonban úgy hergelt a menekültek táboroztatása ellen, hogy ő maga is pontosan tudja, hiszen le is írja, hogy nem illegális migránsokról van szó: "Az eddig megtudott információk alapján Zalaváron táboroztat a jövőben a szervezet olyan családokat, akik úgynevezett oltalmi statust kaptak."Valójában arról van szó, hogy a Migration Aid nevű szervezet egy osztrák adományozó jóvoltából több éves használatra kapott három faházat egy Keszthely közelében, Zalaváron lévő telken. Itt nyaralhatnának a tranzitzónákból szabaduló menekült családok, hogy "néhány hetes időtartamra nyugodt, az átélt traumák feldolgozását segítő környezetet biztosítsanak" a számukra.Siewert András, a Migration Aid operatív koordinátora a zala megyei napilapnak is elmondta, hogy "azokról van szó, akik Magyarországon tartózkodnak már és itt szeretnének maradni, itt próbálnak meg integrálódni, viszont anyagilag nincsenek olyan helyzetben, hogy ezt megengedhetik maguknak". Ilyen projekt még nem volt Magyarországon, ez az első. Egyébként rászoruló magyar családokat is vendégül látnak.Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere azt mondta, hogy a nyaraltatást minden törvényes eszközzel megpróbálná megakadályozni, ha Keszthelyről lenne szó."Polgármestertársaimmal abban megegyeztünk, hogy amennyiben ezek a dolgok körülöttünk fognak történni és a törvényes eszközökkel nem tudjuk megakadályozni, mindenképpen valamilyen tüntetést, megmozdulást fogunk szervezni és hangot kívánunk adni annak, hogy mi ezzel abszolút nem értünk egyet. Nem csak azzal, hogy itt Keszthelyen és környékén legyen: sehol ne legyen Magyarországon" - fejtette ki Ruzsics Ferenc a lapnak. Manninger Jenő azt mondta, ez nem jelent letelepedést, de olyan szempontból veszélyes ez a szervezet, hogy mondhatjuk, hogy a tevékenysége része a Soros-tervnek. Ilyen szempontból egyáltalán nem örül neki.Ezek után elszabadult a pokol. Manninger oldalán saját hívei százával elkergetéssel, megveréssel, sőt lincseléssel fenyegették az oltalmazottakat. Volt, aki rágyújtaná a faházakat a menekültekre, a "humánusabbja" még érkezésük előtt gyújtogatna. Sokan követelték, hogy kobozzák el az osztrák telkét, utasítsák ki. Hasonló stílusban nyilvánultak meg más fórumokon is.Manninger nem igyekezett csitítani a vérszomjas követőit. Lehet, hogy később maga is megrettent attól amit elindított, esetleg "fentről" szóltak rá - mindenesetre szombatra levette írását a Facebookról - írja a Népszava.