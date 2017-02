LMP: a sportban is működik a tanulmányírás, mint "lopástechnika"

Forrás: MTI

Hadházy Ákos ismertette: a 2011-ben, Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektorának részvételével megalakult társaság az összegből mintegy 60 millió forintot egy máig nem működő honlap fejlesztésére költött, valamint a szervezet olyan rendezvényeket is feltüntet a projekttel kapcsolatban, amelyek már 2007-ben lezajlottak.Emellett tanulmányokat készítettek a pénzből, amelyek újdonságtartalmát Hadházy Ákos megkérdőjelezte, hozzátéve: a tanulmányok írása egy széles körben alkalmazott lopástechnika, amelyet korábban az adóhatóság egy erre kialakított részlege ellenőrzött, később azonban ezt megszüntették.Készült tanulmány a többi közt a jó sportgyakorlatok feltérképezéséről - mondta a politikus hozzátéve: ez egy olyan szolnoki gyakorlatot mutatott be, amelyet később az Állami Számvevőszék is visszásnak ítélt. A Rákay Philiphez és Pindroch Szilárdhoz köthető Right Communication Kft. írt a társaságnak Kríziskommunikációs Kézikönyvet, amelynek tartalmát Hadházy Ákos szintén kifogásolta.A 4-es metróval kapcsolatos várható kormányzati vizsgálatokra reagálva a politikus a jelenlegi kormány felelősségét vetette fel, feltéve a kérdést: a Miniszterelnökség miért hétévnyi kormányzás után, az elévülési idő miatt sürgetve veszi észre a visszásságokat? Hozzátette: az OLAF-nak kis kapacitása van a vizsgálódásra, szerinte ezt használja ki a mostani kormányzat is.