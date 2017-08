Közélet

Luxusjachton piheni ki fáradalmait Mészáros Lőrinc családja

Megint használatban van az Artemy névre keresztelt luxusjacht Horvátországban, és nem is akárkik használják: a Magyar Narancsnak sikerült lefotóznia, hogy Mészáros Lőrinc egyik lánya, a nemrég férjhez ment Homlok-Mészáros Ágnes és vendégei szálltak le a hajóról. Sőt, néhány napra rá a férj, Homlok Zsolt is ott volt a kikötéskor. A lap forrásai arról számoltak be, hogy a jacht az elmúlt két hétben többször is kikötött a horvátországi Cres szigetén.