Mága Zoltán: nem vagyok szeretetszolgálat

Szeretném leszögezni: nem vagyok szeretetszolgálat és nem kötelességem jótékonykodni semmikor, semmilyen körülmények között! Az elmúlt két évtizedben megszámlálhatatlan alkalommal, különböző célokkal segítettem, csak azért, mert a lelkiismeretem így diktálta. Így tettem most is, gondolván azokra, akik a hidegben nélkülöznek.Meleget és szeretetet juttattam rászoruló nagycsaládosok és nyugdíjasok otthonába. Eddig közel 1500 család számára juttattam el tüzelőt. Vannak olyan megyék, ahol a felhívásomra jelentkezett összes ember megkapta a támogatásomat.Néhány nappal ezelőtt a közösségi oldalam követőitől kértem segítséget, hogy mindenhová eljuttassuk a néhány hétre elegendő tüzelőt, de jelentkező nem akadt. Azok, akik jelezték "segítő szándékukat", olyan költségigénnyel vállalták volna a megyében, vagy a környező településekre a megyeszékhelyekről a kiszállítást, hogy az jóval többe került volna, mint maga a tüzelőanyag. Így nem éltem vele.De megnyugtatok mindenkit, a rendkívül nehezen beszerezhető és magas áron megvásárolható tűzifa mellett a kiszállítást is meg fogom oldani saját erőből. Még egyszer egy kis higgadtságot, türelmet szeretnék kérni mindenkitől, mert az ígéretemet mindig betartottam, akinek megígértük, hogy segítünk, napokon belül meg fogják kapni a tűzifát.Akik pedig nem kerültek kiválasztásra, sajnálatomat kell kifejeznem, de egy egész ország problémáját nem vállalhatom a magamra.Sem Krőzus, sem varázsló nem vagyok. Azok a már korábban értesített emberek, akik várják a tüzelőt és türelmetlenek, a bejegyzés alá írják meg igényüket, számukra megadjuk a telephely címét, ahonnan támogatási jogosságukat igazolva saját költségükön elszállíthatják a tűzifát. A jótékonysági akció lezártával pedig minden tűzifát kapott ember nevét közzé fogom tenni.Még egyszer: egy kis türelmet, megértést és empátiát kérek Önöktől, hiszen tízszeres igény mutatkozott, ami tízszer akkora költséggel is jár, mint azt eredetileg terveztem, és próbálok, ha nem is mindenkinek, de a többségnek eleget tenni. Úgy vélem, mindezért ha köszönetet nem is, de egy kis tiszteletet elvárhatok mindenkitől!Baráti üdvözlettel: Mága Zoltán