Magyar városé Európa legszebb főtere

Deutschnak is tetszik az MTK brutális libája

Forrás: MTI-OS

A rangos elismerést megelőzően a Kossuth tér 2010-ben hazánkban is megkapta a Legszebb Főtérnek járó díjat, amelyet abban az évben vezettek be. Az elismerést akkor a Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága és a Magyar Turizmus Zrt. ítélte oda.Legutóbb 2004-ben érte nemzetközi elismerés Kaposvárt, akkor a hazai verseny megnyerését követően Európa Legvirágosabb Városa is lett a megyeszékhely, aranyminősítést nyerve. Idén ezüstdiplomát kapott a város.A díjakat a kaposvári delegáció vezetőjeként Borhi Zsombor alpolgármester vehette át pénteki, szlovéniai díjkiosztón.