Magyarellenes tartalomért büntettek meg egy román tévécsatornát

Forrás: KMS

Radu Banciu a magyarországi kvótanépszavazást megemlítve műsorában azt mondta: a magyaroknak menekültnépként semmi keresnivalójuk Európában, hiszen érvelése szerint nem európaiak, nyelvük sem tekinthető annak.Az RMDSZ a CNA-hoz október 4-én eljuttatott feljelentésben kérte az ügy kivizsgálását. "Sajnos, már nemegyszer volt rá lehetőségünk ugyanilyen ügyek kapcsán elmondani, hogy megengedhetetlen közösségünk megbélyegzése, elfogadhatatlan az az állítás, miszerint a magyar embereknek semmi keresnivalójuk az országban. Sértő a magyar közösségre nézve, és ezzel sem az RMDSZ, de egy romániai állampolgár sem vállalhat közösséget" - fogalmazott az ügy kapcsán 2017. március 1-én Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök.Szerinte, a mostani eset célja is az, hogy rossz színben tüntesse fel a magyar közösséget. "A többség és kisebbség viszonyát veszélyeztetik az ilyenfajta uszítások. Nekünk sajnos újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy ennek nincs helye a 21. században" - nyomatékosított, majd elmondta, a Szövetség nem engedheti, hogy a magyar közösséget újabb támadások érjék, ezért továbbra is nyilvánosságra hoz minden jogsértést.Nem ez az első eset, hogy a román tévécsatornák műsoraiban magyarellenes hangok jelennek meg: legutóbb február elején kapott tízezer lejes bírságot magyarok ellen irányuló uszítás miatt egy Rare Bogdan vezette Realitatea-s műsor. Közel egy éve pedig, szintén a Szövetség feljelentése alapján az Antena 3 írásbeli megrovást, a B1 Televízió pedig pénzbíróságot kapott, mert a 2015. december 1-ji, kézdivásárhelyi eseményekről a tényeket elferdítve, nem objektív módon számolt be, a kollektív bűnösség elve alapján pedig az egész magyar közösséget terroristának állította be.