Magyarország az EU szélére szorul

Forrás: hirtv.hu

Magyarország és Lengyelország egyre inkább eltávolítja magát a fősodorbeli uniós politikától - olvasható a The Financial Times cikkében.Az írás szerint a brexit követőkre talál más tagállamokban is, ahol egyre erősebb az euroszkepticizmus, igaz különböző okokból. A két közép-európai ország mellett a gazdasági nehézségekkel küzdő Görögországot és Olaszországot említik.A pénzügyi lap szerint ha valaki ma hallja Orbán Viktort beszélni, már azt találgatja, hogy Magyarország meddig lehet még az unió tagja.A cikk azt is hangsúlyozza, hogy a britek kilépésével csökken az EU befizetőinek száma, ezért kevesebb forrás és támogatás áll majd a tagállamok rendelkezésére, ami tovább növeli az unióval szembeni kétségeket.