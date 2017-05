Magyarország Európa Bangladese lett

Forrás: MTI

Miközben Mészáros Lőrinc óránként 10-12 millióval gazdagodik, az országban már nem is mélyszegénység, hanem nyomor van. Az EU 20 legszegényebb régiója között van az összesen hét magyarországi régióból négy. A KSH 2015 óta szégyenletes módon nem is végez létminimum-számításokat, mert a Fidesz látni sem akarja ezt a valóságot - mondta az ellenzéki politikus.A Fidesz-kormány pont azoktól veszi el a legtöbbet, akik a legnehezebb helyzetben vannak. Magyarországon a minimálbérből élők adózás után fizetésük 66 százalékát vihetik haza, miközben ez az arány Lengyelországban 82 százalék, Szlovákiában 85, Csehországban pedig 89. De nemcsak a minimálbéreket, hanem az átlagbéreket tekintve is 20-30 százalékos különbség van a visegrádi országok között. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lassan már irigyelhetik a román és bolgár béreket - mondta Gúr Nándor.Az MSZP ezzel szemben arra készül, hogy a jövő évi választások után Botka László vezetésével segítsen végre azokon, akik a legnehezebb helyzetben vannak. Kormányra kerülve bevezeti a megélhetési minimumot, ami több lesz a létminimum összegénél. És akkor majd lesznek valós létminimum-számítások is - jegyezte meg az ellenzéki politikus. A tisztes megélhetéshez szükséges forrásokat meg kell teremteni és oda kell adni a bérből élőknek - szögezte le a szocialista politikus.