Magyarország háborúban áll

"A nép úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a problémákat. Hálásak lesznek."

Szerző: Kátai B. Zsolt

Jelenleg vannak olyan pártok, amelyek professzionális módon, előre eltervezett forgatókönyv alapján, a számukra releváns célközönségnek szánt üzenetekkel meg tudnak jelenni a nyilvánosság előtt, és akadnak olyanok is, akik utcahosszal lemaradva, elvesztek a politikai farokméregetések sűrűjében.A Fidesz hatalmas előnyre tett szert az elmúlt években. Nemcsak az üzenetek eljuttatásához szükséges csatornahálózatot építette ki, mára tökéletes időzítéssel, elő is jött a kampánynyitó üzenetével: "Megvédjük az országot!"A nagyobbik kormánypárt láthatóan háborút hirdet. A közös ellenség már megvan, sőt több is van belőle, mint amennyire az induláshoz szükség van. A harc fontos a számára, hiszen összekovácsolja és aktívan tartja a szimpatizánsokat.Ellenséget bármikor lehet gyártani. Most is akadnak félelmetesek - lásd EU -, és vannak viccesnek tűnő rémségek is, mint a Jászai Mari-díjas rendező, Schilling Árpád.Látom magam előtt azt a képet, ahogy Schilling kisgatyára vetkőzve rohan a Kossuth téren, utána Németh Szilárd és a teljes Fidesz vezérkar. Valóban rémisztő...No, de visszatérve a kampányhoz. Van egy nagyon fontos pont a kampányguruk képzeletbeli noteszében, ami így hangzik:Velencén, a Fidesz-KDNP-frakcióülés helyszínén ma be is jelentette Kósa Lajos, hogy mivel Soros György az egyik legnagyobb ellensége Magyarországnak, így egy nemzeti konzultáció keretén belül meg kell ismerni a magyar emberek véleményét a "Soros-tervről". Majd jött a rémisztés: "a Soros-tervnek része évi egymillió bevándorló befogadása Európába, a migránsok kötelező, felső korlát nélküli szétosztása, a kerítés elbontása és a bevándorlók 9 millió forintos anyagi támogatása is."Ugye, milyen szépen felmondta a leckét a volt frakcióvezető úr?Persze azoknak, akiknek ennyiből nem esett le, hogy Magyarországon háborús állapotok uralkodnak, a Fidesz számukra is próbál segítséget nyújtani. A következő időszakban minden sajtótájékoztatót a "Megvédjük az országot" feliratot tartalmazó molinó előtt fognak tartani, hogy a választásokig mindenki megérthesse: ennek bizony a fele sem tréfa...