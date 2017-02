Magyarország legyen a magyaroké, és ne a Mészárosoké!

Botka László rámutatott arra, hogy ma Magyarországon emberek tömege képtelen megéli a fizetéséből, mintegy 4 millióan élnek a létminimum alatt, a kórházi várólisták pedig már hosszabbak, mint az Árpád-híd. A többségnek elege lett abból, hogy a hangjuk nem ér el a Parlamentig, azt hitték, hogy egy erős kezű vezető biztos megoldást jelentene. Botka kijelentette: a jobboldali populizmus a gyenge baloldali kormányzás terméke. Csak az állhat ki hiteles programmal, aki levonta ezt a következtetést - tette hozzá.Az MSZP miniszterelnök-jelöltje az egészségügy és az oktatás siralmas helyzetéről is beszélt, amely döbbenetes képet mutat a mai magyar valóságról. "A kisnyugdíjasok többsége nyomorog, a napi betevőt is alig tudják előteremteni, a közmunkaprogramból esély sincs kitörni. Ma Magyarországon minden harmadik gyermek szegény vagy kirekesztett családban nő fel. Több mint félmillió honfitársunk hagyta el az országot. Nem erre adott felhatalmazást a magyar társadalom sem 2010-ben, sem 2014-ben" - mutatott rá."Igazi baloldali fordulatra van szükség" - emelte ki Botka."Visszatért az "urambátyám-világ", egyes emberekre próbálják áthárítani a felelősséget. Aki lenézi, megveti az ország embereit, az nem méltó az ország vezetésére. Mi a baloldalon egészen máshogy gondolkodunk. Nemet mondunk Orbán kasztrendszerére, ahhoz, hogy az ország előre, és ne visszafelé induljon, a jövőben mindent máshogy kell csinálnunk. Azok, akik eddig a rövidebbet húzták, a társadalom a kettészakadt Magyarországnak nincs jövője Magyarországon. Elözönli az utcákat a bűnözés, elviselhetetlenebb lesz az egészségügy, elzárulnak az utak a felemelkedés lehetősége előtt. Ha erős középosztályra támaszkodhatunk, javul az életminőség-és élettartam, nem kell azon aggódnunk, hogy a gyermekeink tisztességesen tudnak-e majd boldogulni" - mutatott rá a politikus."A sikeres Magyarországban hiszek, ennek megvalósítása a lehatározottabb szándékom" - szögezte le a szocialisták miniszterelnök-jelöltje.Hozzátette: "Magyarország változásért kiált, a szavazók azt akarják, hogy olyan vezetők vegyék át az irányítást, akik kihúzzák a gödörből az országot. Mindenki egyformán értékes tagja a nemzetnek, aki Magyarországon akar boldogulni, és fontos számára a magyarság felemelkedése, az jó magyar hazafi"."Mi nem leszünk Putyin legvidámabb barakkja" - Magyarország az unió büszke tagja - jelentette ki Botka, majd hozzátette: "Látjuk Brüsszel hibáit, az óriási bürokráciát, az emberektől eltávolodó döntéshozatalt, de tudjuk, hogy a magyaroknak az EU-n kívül nincs jövő"."Az urizálásnak véget vetünk, a korrupt politikusokat elzavarjuk" - jelentette ki a miniszterelnök-jelölt. Hozzátette: "Mindenki adóbevallása nyilvános és megismerhető lesz, aki pedig állami közbeszerzésen indul, annak vagyonnyilatkozatot is tennie kell. A nagy vagyon nagyobb adóterhet is jelent, a jachtok tulajdonosai számíthatnak a különadóra. A felső tízezer ne csak a profitért ácsingózzon, hanem segítsen a problémák megoldásán.""Magyarország végre tényleg legyen a magyaroké, és ne a Mészárosoké!" - mondta Botka László." Mi, demokraták nem fogunk kiegyezni a Jobbikkal!" - jelentette ki az MSZP miniszterelnök-jelöltje. "Ha a szélsőjobboldali párt el is felejtette, honnan jöttek, mi nem, mert aki a tűz közelébe kerül, arról fél pillanat alatt leolvad a cukormáz - mondta a politikus a Jobbik kampányára utalva."Hajrá Magyarország, hajrá demokraták!" - zárta beszédét Botka László.