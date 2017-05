Magyarország Orbán Viktor családi vállalkozása

Soros-ügynököket pénzelt Schmidt Mária

Olyan kreatívügynökséggel is szerződést kötött Schmidt Mária az 1956-os emlékév szervezésekor, amellyel nemrég még a "Soros-hálózat" egyik tagjaként riogatott a kormánypárti sajtó - számolt be a Hír TV.

A Terror Háza Múzeumot is üzemeltető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTK) közzétette szerződései listáját, amelyből kiderült, több olyan partnerrel is szerződést kötöttek, amelyet a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok vagy a Norvég Alap is támogatott. A listából kiderül, hogy a KKETTK tö...