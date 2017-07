Magyarországon csak az adóterhek nyugati színvonalúak

Forrás: portfolio.hu

Az Institut Économique Molinari francia kutatóintézet minden évben összehasonlítja az uniós országok munkavállalóinak adóterhelését, úgy, hogy nem csak a bruttó bérre rakódó terheket veszi figyelembe, hanem a fogyasztás megadóztatását, tehát az áfát is belekalkulálja - írja a portfolio.hu A kutatóintézet becslése szerint egy tipikus magyarországi dolgozó esetében a bruttó bér 50,9 százalékának megfelelő mennyiségű pénzt szed be az állam, ami a hetedik legmagasabb arány az EU-ban, és az egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszert alkalmazó országok között a legmagasabb.A kutatás arra jutott, hogy az EU-ban az egykulcsos szja-t alkalmazó országokban valamivel magasabb az átlagos adóterhelés, mint ott, ahol progresszív adórendszer van érvényben. Ez azért is lehetséges, mert a jövedelmek eloszlása nem normális, mindenhol többen keresnek az átlag alatt, mint felette, így a progresszív rendszerekben a legtöbben az alacsonyabb jövedelemsávokba esnek, és alacsonyabb adókulccsal adóznak.Kitérnek arra is, hogy azokban az országokban, ahol egykulcsos személyi jövedelemadó van, a társadalombiztosítási járulékok aránya jellemzően magasabb, mint a progresszív adórendszert alkalmazó országokban. Ez persze nem azt jelenti, hogy az egykulcsos szja-t használóknál az adókulcs annyival alacsonyabb lenne: a 10 legalacsonyabb jövedelemadó-kulcsot alkalmazó tagállamból 9-ben progresszív adórendszer van.Összességében az elmúlt évekhez hasonlóan az EU-ban kicsivel tovább csökkent a munkavállalók tényleges adóterhelése, de a korábbi jelentős áfa-emelések miatt még mindig közel 1 százalékkal magasabb, mint 2010-ben volt.