Magyarországon nyomoznak a párizsi terrorista miatt

Forrás: Magyar Idők

Abdeslam a 2015-ös migránshullámmal hazánkba érkező ISIS-terroristák közül tizenhármat bizonyítottan Nyugat-Európába szállított. Az Iszlám Állam Szíriában kiképzett terroristái 2015-ben három nyugat-európai terrortámadásban vettek részt, és a migránsútvonalat feltérképező algériai Bilal C., a belga Ayoub El Khazzani, valamint Abdeslam kivételével valamennyien életüket vesztették.A francia hatóságok nem hagytak fel a terrorszervezet teljes felderítésével, így újabb információk beszerzését kérték több államtól, Belgiumtól és Magyarországtól is. Több mint két évvel azután, hogy Salah Abdeslam és 13 terroristatársa Magyarországon járt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) felderítői továbbfejtették, illetve -fejtik a terroristacsoport kapcsolati hálóját, beleértve a francia jogsegélyben kért részleteit is. Magyar Idők úgy tudja, a francia hatóságok azt is kérték magyar társszerveiktől, hogy próbálják megállapítani, Abdeslam találkozott-e még Magyarországon a párizsi Stade de France-nál később magát felrobbantó két társával, a Mohammad Almahmoud és az Ahmad Almohammad névre kiállított hamis útleveleket használó terroristákkal, akik Horvátország felől, ottani regisztráció után érkeztek Magyarországra, és a magyar hatóságok szállították őket Ausztriába.A magyar hatóságok operatív nyomozásának konkrétumai titkosak, de az Abdeslam-terrorcsoportról több információ már nyilvános, mint például az, hogy mind a tizennégyen részt vettek a 2015. november 13-án Párizsban, illetve a 2016. március 22-én Brüsszelben elkövetett terrorcselekmények előkészületeiben és elkövetésében. Tizenhármukat az Iszlám Állam képezte ki és a 2015-ös, Magyarországra zúduló migránsáradat fedésében érkeztek hazánkba a zöldhatáron.