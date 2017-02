Majtényi: itt van előttünk a hetedik koporsó is

Forrás: hirtv.hu

Első alkalommal beszélt nyilvánosan Majtényi László azóta, hogy kiderült: az LMP-frakcióval meglesz a jelöléséhez szükséges negyven parlamenti képviselő ajánlása."Most azt mondanám, hogy itt van előttünk a hetedik koporsó is" - utalt Orbán Viktor 1989-ben, Nagy Imre újratemetésén elhangzott beszédére. A jelenlegi miniszterelnök ugyanis akkor úgy fogalmazott, hogy egy szimbolikus hatodik koporsóban az elkövetkező húsz év fekszik. Majtényi László szerint igaza lett Orbánnak."Ebben a hetedik koporsóban a szabadságban eltöltött húsz évünk van. Az a szabadságban eltöltött húsz év, amely ugyan bűnöktől volt terhes, hiszen korrupció is jellemezte" - így az államfőjelölt-aspiráns. Majtényi László a mindent átható korrupciót tartja mind a 2010-ig tartó időszak, mind az Orbán-kormány legnagyobb bűnének. Köztársasági elnökként kíméletlen harcot hirdetne ellene.Majtényi azt is kijelentette, hogy a jogállam súlyosan sérült 2010 óta, visszaépíteni pedig csak az alapoktól lehet. "A nemzeti együttműködés rendszerét apró reformokkal humanizálni nem érdemes. A nemzeti együttműködés rendszerét meg kell haladni, és létre kell hozni egy alkotmányos, demokratikus köztársaságot" - fogalmazott. Hozzátette: tisztában van vele, hogy a jelenlegi parlamenti erőviszonyok között nem lesz belőle köztársasági elnök, a célja egy demokratikus alternatíva felmutatása."Pártérdekek felett is képes az ország érdekét szem előtt tartva politikai döntéseket hozni. Becsüljük, tiszteljük és támogatjuk" - így indokolta kiállásukat Majtényi mellett az Együtt elnöke, Juhász Péter. Két független képviselőjük is őt fogja ajánlani.