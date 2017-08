Forrás: MTI-OS

Nem meglepő, hiszen nehezen tudnák elszámolni a fideszes képviselők "alkotmányos költségét". Tartanak a fejlesztési pénzek felfüggesztésétől, mert már a brüsszeli ellenőrök is tudják, hogy milyen a Fidesz-féle közbeszerzés.2018-ig a kormány minden uniós támogatásra rá akarja tenni a kezét, hogy minél több pénzt oszthasson szét a fideszes pénzemberek között. De mivel lassan érkezik a pénz Brüsszelből, benyúlnak hát a Fidesz - egyik - házi bankjába, a Magyar Nemzeti Bankba, és 700 milliárddal megemelik a kifizetések összegét.A kormány felelőssége, ha a mértéktelen korrupciója miatt Magyarország elesik a fejlesztési pénzektől, és az előre kifizetett számlákat a magyar embereknek kell állniuk az Unió helyett.A Fidesz lényege a folyamatos csalás: ezt csinálták az Eximbankkal is, amit szerettek volna az államháztartáson kívül tudni (és persze házikasszaként működtetni), most az uniós kifizetéseket "oldják meg okosba".A Fidesz az uniós pályázatokat két dologra használja, kitömi vele oligarcháinak zsebét, az átlagos vállalkozóktól pedig kenőpénzt szed a sikeres pályázathoz.A fejlesztési pénzeknek nem Orbánt és a haverjait kellene még gazdagabbá tenniük. Minden eurócentnek Magyarország fejlődését kell szolgálnia, de amíg a Fidesz van hatalmon, addig fejlődés nem lesz, csak mértéktelen korrupció.MSZP Országos Központ