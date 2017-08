Már megint csak közhelyekre futja Kövértől

Szerző: Herczeg Ármin

Például azt, hogy: "még nem nyertük meg a választásokat". Kicsit olyan ez, mint amit Hofi mondott annak idején. Emlékeznek? "Az az érzésem - mondta a főokos a félidőben-, hogy ennek a mérkőzésnek még nincs vége." Igen, Kövér úr, nem nyerték meg a választást, mert azt még ki sem írták.Azután, azt is mondta Kövér, hogy: "a Szent István-i állam politikai vezetésének teljesítménye a mai szellemi elitnek is fontos viszonyítási pont". Épp csak azt nem tette hozzá, hogy tovább a lenini úton...Azután hosszan fejtegette, hogy a mai Magyarország célja pont ugyanaz, ami az ezer évvel ezelőttié: meg kell óvni a függetlenségünket. Ebben egyébként -gondolom- teljesen igaza van Kövérnek. Kérdés, hogy van-e olyan honfitársunk, aki ezt magától nem így gondolná.Azután azt is bejelenti (úgy huszonötödször az idén), hogy ellenfelünk a brüsszeli bürokrácia, és az Európai Bizottság, amely semmibe veszi az uniós normákat. (Arról nem beszél, hogy mi a kapcsolata Magyarországnak az uniós normákkal.)Majd bejelenti, hogy nem kötne fogadást az unió hosszú távú fennmaradására. Ezután szidja egy kicsit a németeket, és bejelenti (megint egy "újdonság"), hogy az európai elitet egy háttérhatalom irányítja. Jön a kötelező Sorosozás, igaz némiképp lekicsinylően: "azt azonban senki nem gondolhatja komolyan, hogy egyedül Soros mozgatja a világ történéseit".A folytatásban, a bátran kérdező riporterek a következő kérdésekkel szegezik a falnak a házelnököt:Az újdonságnak tekinthető, hogy a média egy része átvette az ellenzéki pártok szerepét? Mit kezdhetnek a kormánypártok a teljesen alaptalan álhírekkel szemben, amelyek egyre gyakoribbak az ellenzéki médiában? A józanész győzelméért is tenni kell. Milyen kampányra készül a Fidesz?A riporteri kérdések értékelése helyett menjünk tovább, és olvassuk el örömmel, hogy Kövér szerint a 2014 óta eltelt három év a rendszerváltás óta eltelt időszak legsikeresebb kormányzati ciklusa.Nagyjából ennyit tudott elmondani augusztus húsz alkalmából a kormánypárt egyik legismertebb politikusa, az Országgyűlés elnöke. Köszönjük!